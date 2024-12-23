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Юмашев Константин Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Юмашев Константин Ефимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3079-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.09.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 36об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 586 муж
Урожд. - Юмашев Константин Ефимович
Отец - Юмашев Ефим Иванович, капитан подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Федосов Георгий Максимович, штаб-лекарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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