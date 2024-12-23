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Вицына Анастасия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вицына Анастасия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3072-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь губернского секретаря
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.09.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 579 жен
Урожд. - Вицына Любовь Георгиевна
Отец - Вицын Георгий Гордеевич, коллежский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вицына Анастасия Петровна, дочь губернского секретаря (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: восприемница : племянница отца ребенка
Примечание / Дополнительно
восприемница : племянница отца ребенка
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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