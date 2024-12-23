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Сапожников Корнилий Поликарпович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сапожников Корнилий Поликарпович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3071-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.09.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 578 муж
Урожд. - Сапожников Корнилий Поликарпович
Отец - Сапожников Поликарп Кириллович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стуков Афанасий Власович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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