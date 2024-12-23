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Сабуров Корнилий Кондратович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сабуров Корнилий Кондратович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3066-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
11.09.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 573 муж
Урожд. - Сабуров Корнилий Кондратович
Отец - Сабуров Кондрат Георгиевич, непременный работник
Воспр. - Пушин Георгий Архипович (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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