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Сабуров Корнилий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сабуров Корнилий Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3064-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
11.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 35об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 571 муж
Урожд. - Сабуров Корнилий Иванович
Отец - Сабуров Иван Филиппович, непременный работник
Воспр. - Титов Петр Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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