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Семенова Агриппина Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Семенова Агриппина Ермолаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3056-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.09.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.09.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 563 жен
Урожд. - Афанасьева Елизавета Михайловна
Отец - Афанасьев Михаил Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Семенова Агриппина Ермолаевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Семенов Георгий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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