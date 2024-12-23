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Стерхов Митрофан Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Митрофан Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3043-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 550 муж
Урожд. - Стерхов Александр Митрофанович
Отец - Стерхов Митрофан Никитич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Попков Иустин Михайлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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