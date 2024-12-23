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Хворова Марфа Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Хворова Марфа Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3042-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 549 жен
Урожд. - Хворова Марфа Андреевна
Отец - Хворов Андрей Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агафонова Пелагея Порфирьевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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