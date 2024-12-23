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Козмин Корнилий

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Козмин Корнилий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3040-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
26.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №20
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 547 жен
Урожд. - Тимофеева Марфа Алексеевна
Отец - Тимофеев Алексей Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Козмина Феодосия Степановна, жена рядового подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Козмин Корнилий, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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