Гомоюнов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомоюнов Иван Яковлевич

Гомоюнов Иван Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Гомоюнов Иван Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3037-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 544 муж
Урожд. - Гомоюнов Иван Яковлевич
Отец - Гомоюнов Яков Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Погудин Матвей Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.