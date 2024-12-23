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Бабушкина Наталия Лукьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабушкина Наталия Лукьяновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3033-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 540 жен
Урожд. - Бабушкина Наталия Лукьяновна
Отец - Бабушкин Лукоян Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мусанова Екатерина Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мусанов Иван Даниилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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