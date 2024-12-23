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Стерхова Евфимия Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхова Евфимия Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3029-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена непременного работника
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 536 жен
Урожд. - Вотякова Васса Терентиевна
Отец - Вотяков Терентий Алексеевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхова Евфимия Павловна, жена непременного работника (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Стерхов Кирилл Александрович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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