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Старков Георгий Даниилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Старков Георгий Даниилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3028-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 535 муж
Урожд. - Старков Петр Георгиевич
Отец - Старков Георгий Даниилович, непременный работник (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Подшивалов Лонгин Афанасьевич, непременный работник (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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