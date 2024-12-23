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Васса Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Васса Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3027-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 534 жен
Урожд. - Васса Алексеевна
Отец - Алексей Трофимович, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Марфа Ивановна, дочь непременного работника (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Иван Кондратович, непременный работник (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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