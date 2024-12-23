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Христофор Мокеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Христофор Мокеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3025-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Медведево, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 532 жен
Урожд. - Васса Христофоровна
Отец - Христофор Мокеевич, непременный работник (д. Медведево, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Андреева Агриппина Мокеевна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Андреев Степан, умерший унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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