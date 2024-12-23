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Горбунов Игнат Авраамович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунов Игнат Авраамович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3022-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 529 муж
Урожд. - Бабин Петр Иоакимович
Отец - Бабин Иоаким Степанович, непременный работник
Воспр. - Горбунов Игнат Авраамович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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