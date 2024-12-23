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Бабин Иоаким Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабин Иоаким Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3022-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
21.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 529 муж
Урожд. - Бабин Петр Иоакимович
Отец - Бабин Иоаким Степанович, непременный работник
Воспр. - Горбунов Игнат Авраамович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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