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Мусанов Петр Даниилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мусанов Петр Даниилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3014-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 32об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 521 муж
Урожд. - Мусанов Андрей Петрович
Отец - Мусанов Петр Даниилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Захаров Павел Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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