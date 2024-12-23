Бабушкин Кузьма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкин Кузьма Николаевич

Бабушкин Кузьма Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабушкин Кузьма Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3006-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 513 муж
Урожд. - Бабушкин Фаддей Кузьмич
Отец - Бабушкин Кузьма Николаевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Меньших Василий Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.