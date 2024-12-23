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Тукбаев Петр Онисимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тукбаев Петр Онисимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3005-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.08.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 512 муж
Урожд. - Фаддей Петрович
Отец - Петр Ильич, непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тукбаев Петр Онисимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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