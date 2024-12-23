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Василий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Василий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2997-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крепостной человек Инспектора завода генерал-майора и кавалера Грена Ермолая Ермолаевича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.08.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 31об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 504 жен
Урожд. - Наталия Васильевна
Отец - Василий Петрович, крепостной человек Инспектора завода генерал-майора и кавалера Грена Ермолая Ермолаевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Клавдия Васильевна, дворовая девка Инспектора заводов генерал майора и кавалера Грена (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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