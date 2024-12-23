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Сунцова Наталия Мефодиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сунцова Наталия Мефодиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2995-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.08.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 31об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 502 жен
Урожд. - Сунцова Наталия Мефодиевна
Отец - Сунцов Мефодий Филимонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пономарева Анна Никитична, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Пономарев Григорий Варфоломеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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