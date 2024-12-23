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Тимофей Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тимофей Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2989-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовой человек г. штаблекаря Имшинецкаго Григория Васильевича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 496 жен
Урожд. - Васса Тимофеевна
Отец - Тимофей Антонович, дворовой человек г. штаблекаря Имшинецкаго Григория Васильевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Хабарова Мариамия Лонгиновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Хабаров Иван Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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