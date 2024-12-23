Иларион Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИларион Исаевич

Иларион Исаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иларион Исаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2987-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.08.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 494 муж
Урожд. - Елизар Иларионович
Отец - Иларион Исаевич, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Исак Архипович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.