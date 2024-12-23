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Игошин Степан Власиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Игошин Степан Власиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2984-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.08.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 30об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 491 муж
Урожд. - Игошин Степан Власиевич
Отец - Игошин Власий Титович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Игошин Яков Титович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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