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Захаров Емельян Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Захаров Емельян Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2982-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.08.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 30об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 489 муж
Урожд. - Фаддей Маркович
Отец - Марк Иоакимович, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Захаров Емельян Васильевич, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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