Марина Алексеевна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Марина Алексеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2979-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 19.07.1827
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Нас. пункт приписки
- д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 01.08.1827
- Священнослужители
- иерей Широких Алексей , причетник Несмелов Владимир
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 30об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 486 жен
Урожд. - Марина Алексеевна
Отец - Алексей Иванович, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анастасия Яковлевна, дочь новокрещена (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Яков Яковлевич, новокрещен (д. Люк-Чудзя, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.