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Смирнов Владимир Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Смирнов Владимир Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2978-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Титулярный советник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
31.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 485 муж
Урожд. - Смирнов Григорий Владимирович
Отец - Смирнов Владимир Григорьевич, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Смирнов Иван Владимирович, родной сын (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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