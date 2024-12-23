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Петрова Дарья Прохоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петрова Дарья Прохоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2972-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 479 жен
Урожд. - Семенова Евдокия Тимофеевна
Отец - Семенов Тимофей Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Петрова Дарья Прохоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Петров Федор Кузьмич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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