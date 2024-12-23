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Фирстова Евдокия Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Фирстова Евдокия Кузьминична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2970-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 477 жен
Урожд. - Фирстова Евдокия Кузьминична
Отец - Фирстов Кузьма Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сосулина Матрона Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сосулин Кирилл, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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