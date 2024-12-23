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Федор Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федор Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2969-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кинервай, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.07.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 476 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Михайлович, новокрещен (поч. Кинервай, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Татьяна Афанасьевна, жена новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Захар Саввич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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