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Сергеев Семен Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сергеев Семен Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2960-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.07.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 467 муж
Урожд. - Сергеев Семен Иванович
Отец - Сергеев Иван Сергеевич, отставной солдат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Косарев Илья Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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