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Прохоров Иван Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Прохоров Иван Емельянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2947-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.07.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 28об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 454 муж
Урожд. - Сметанин Илья Иванович
Отец - Сметанин Иван Потапович, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Прохоров Иван Емельянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
Запись целиком: у вдовы умершаго мастероваго Ивана Потапова Смътанина жены сын Илья
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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