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Софронов Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Софронов Иван Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2944-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин Тихогороского прихода
Нас. пункт приписки
приход Тихогорский, Елабужский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.07.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 451 муж
Урожд. - Софронов Владимир Иванович
Отец - Софронов Иван Андреевич, крестьянин Тихогороского прихода (приход Тихогорский, Елабужский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гребенщиков Павел Алексеевич, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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