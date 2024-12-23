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Алыпова Евдокия Мартемьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Алыпова Евдокия Мартемьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2942-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.07.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 449 жен
Урожд. - Еремина Марина Дометиевна
Отец - Еремин Дометий Симонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алыпова Евдокия Мартемьяновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Алыпов Феофилакт, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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