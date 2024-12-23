Вятчанин Илья Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВятчанин Илья Семенович

Вятчанин Илья Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вятчанин Илья Семенович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2940-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.07.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 447 муж
Урожд. - Вятчанин Илья Семенович
Отец - Вятчанин Семен Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вятчанин Григорий Сергеевич, родной брат (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.