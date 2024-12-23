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Перминов Филипп Евдокимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Перминов Филипп Евдокимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2928-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
12.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.07.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 27об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 435 жен
Урожд. - Калинина Улита Семеновна
Отец - Калинин Семен Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Перминова Агриппина Гаврииловна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Перминов Филипп Евдокимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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