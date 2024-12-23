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Гоголева Надежда Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Гоголева Надежда Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2922-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.07.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 429 жен
Урожд. - Тарасова Улита Львовна
Отец - Тарасов Лев Тарасович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гоголева Надежда Тимофеевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Гоголев Федор Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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