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Матвей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матвей Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2921-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник, новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.07.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 428 муж
Урожд. - Антон Терентиевич
Отец - Терентий Георгиевич, непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матвей Андреевич, непременный работник, новокрещен из вотяков (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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