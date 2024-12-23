Антон Терентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Терентиевич

Антон Терентиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Антон Терентиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2921-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.07.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 428 муж
Урожд. - Антон Терентиевич
Отец - Терентий Георгиевич, непременный работник (д. Ягул-Чудзи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матвей Андреевич, непременный работник, новокрещен из вотяков (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.