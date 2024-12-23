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Никифор Даниилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никифор Даниилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2912-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 419 жен
Урожд. - Мещанкина Ольга Филипповна
Отец - Мещанкин Филипп Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пелагея Степановна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никифор Даниилович (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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