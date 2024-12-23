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Лонсова Соломония Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лонсова Соломония Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2908-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 415 жен
Урожд. - Дресвяникова Ольга Кирилловна
Отец - Дресвяников Кирилл Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лонсова Соломония Ивановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - , Лонсов Иван Матвеевич
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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