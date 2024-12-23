Степанов Филипп Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Филипп Макарович

Степанов Филипп Макарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Степанов Филипп Макарович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2905-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 412 муж
Урожд. - Степанов Филипп Макарович
Отец - Степанов Макар Степанович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Штыкин Иосиф Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.