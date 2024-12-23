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Глазырин Поликарп Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глазырин Поликарп Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2904-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 411 муж
Урожд. - Степанов Иакинф Макарович
Отец - Степанов Макар Степанович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глазырин Поликарп Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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