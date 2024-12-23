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Черезова Марфа Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Черезова Марфа Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2903-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 410 жен
Урожд. - Черезова Марфа Алексеевна
Отец - Черезов Алексей Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Меркова Анна Карповна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Марков Карп Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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