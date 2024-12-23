Пономарев Прокопий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Прокопий Михайлович

Пономарев Прокопий Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пономарев Прокопий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2899-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.07.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь 3-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.07.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 406 муж
Урожд. - Пономарев Владимир Прокопиевич
Отец - Пономарев Прокопий Михайлович, писарь 3-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Коковихин Иван Трофимович, писарь 3-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.