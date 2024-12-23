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Алексеев Иустин Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Алексеев Иустин Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2893-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
губернский секретарь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 400 муж
Урожд. - Вицын Петр Петрович
Отец - Вицын Петр Гордеевич, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеев Иустин Степанович, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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