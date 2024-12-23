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Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2892-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена рекрута
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.06.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 399 жен
Урожд. - Онисимова Марфа Кондратовна
Отец - Онисимов Кондрат Онисимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, жена рекрута (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Игнат Макарович, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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