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Онисимов Кондрат Онисимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Онисимов Кондрат Онисимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2891-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.06.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 398 жен
Урожд. - Онисимова Марфа Кондратовна
Отец - Онисимов Кондрат Онисимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Крюкова Мария Романовна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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