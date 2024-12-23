Девышева Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевышева Марфа Сергеевна

Девышева Марфа Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Девышева Марфа Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2887-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 394 жен
Урожд. - Девышева Марфа Сергеевна
Отец - Девышев Сергей Родионович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Шельпякова Варвара Макаровна, тетка его (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
у восприемницы фамилия по мужу
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.